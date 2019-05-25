 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
3 0
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
6 0
 
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
13 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
35 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
21 0
42 0
15 0
banner82

Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı

banner27

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği 22. şampiyonluğun kutlamaları dün TT Arena’da yapıldı. Sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları, Türk Telekom Stadı'na üstü açık otobüsle geldi

banner262
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
banner267

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.

ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

GS STORE'A BÜYÜK İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi.

Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı.

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

GALATASARAY'DAN "AĞLAMA" EMOJİLİ TİŞÖRT

Galatasaray Kulübü, "ağalama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağalama" emojisi paylaşılmıştı.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.