banner255
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
3 0
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
14 0
 
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
29 0
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
216 0
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
58 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
13 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
10 0
banner82

Futsal statüsü hazırlanacak

banner27

Futsal statüsü hazırlanacak
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda bazı kararlar alırken, futsal statüsünün de hazırlanmasını kararlaştırdı. Kısa süre önce futbol hakemlerine, futsal hakemliği eğitimi de verilmişti.

KTFF yönetim kurulunun aldığı kararlar şöyle:

“K-Pet Süper Lig ve 1. Lig'de 15. hafta maçları ile U-21 Süper ve 1. Lig'de 15. hafta maçları ve ertelenen 10. ve 12.  hafta müsabakaları, KTFF U-17 Ligi A, B ve C Grubu Çeyrek ve Yarı Final maçları ile BTM 1. Ligi Kırmızı Grup'ta 5., 6., 7., 8. ve 9. hafta maçları ile ve Beyaz Grup'ta 5., 6. ve 7. hafta maçları ve Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarının tescil edilmesine, futsal statüsünün hazırlanıp yayınlanmasına karar verilmiştir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.