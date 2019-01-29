Futsal statüsü hazırlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda bazı kararlar alırken, futsal statüsünün de hazırlanmasını kararlaştırdı. Kısa süre önce futbol hakemlerine, futsal hakemliği eğitimi de verilmişti.

KTFF yönetim kurulunun aldığı kararlar şöyle:

“K-Pet Süper Lig ve 1. Lig'de 15. hafta maçları ile U-21 Süper ve 1. Lig'de 15. hafta maçları ve ertelenen 10. ve 12. hafta müsabakaları, KTFF U-17 Ligi A, B ve C Grubu Çeyrek ve Yarı Final maçları ile BTM 1. Ligi Kırmızı Grup'ta 5., 6., 7., 8. ve 9. hafta maçları ile ve Beyaz Grup'ta 5., 6. ve 7. hafta maçları ve Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarının tescil edilmesine, futsal statüsünün hazırlanıp yayınlanmasına karar verilmiştir.”