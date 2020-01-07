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Futsal LTL'den sorulur

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Lefkoşa Türk Lisesi, Liselerarası Futsal Şampiyonasında kızlarda ve erkeklerde çifte şampiyonluk elde etti

Futsal LTL'den sorulur

Necati KÜLAHLILAR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Futsal Şampiyonasında final maçları Güzelyurt Spor Salonunda oynandı. Lefkoşa Türk Lisesi (LTL), şampiyonada çifte şampiyonluk elde etti.

Erkeklerde Yakın Doğu Koleji’ni 1-0, kızlarda da Kurtuluş Lisesi’ni 2-1 mağlup eden Lefkoşa Türk Lisesi organizasyona damgasını vurdu. Günün ilk karşılaşmasında erkeklerde Güzelyurt Türk Maarif Koleji (GTMK) ile Değirmenlik Lisesi karşılaştı. GTMK, rakibini 4-2 mağlup ederek üçüncü oldu. Kızlarda ise The Amerikan College ile Namık Kemal Lisesi’nin arasında oynanan maçı The American College 2-0 kazanarak üçüncü oldu.

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