Futsal eğitim semineri tamamlandı

Üç gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen ve KKTC’de ilk olan futsal eğitim semineri, FIFA futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan'ın sunumlarıyla tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futsal ile ilgili olarak düzenlenen eğitim seminerini tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Hakemi Eğitimcisi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan, 3 gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine eğitim verdi.

27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde Soykan, TFF futsal hakemlerinin gördüğü eğitim programını hakem ve temsilcilere aktardı. Söz konusu eğitim semineri 18.00 ile 22.00 saatleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve toplam 12 saatlik bir teorik eğitim programı hakem ve temsilcilere aktarıldı. KKTC’de ilk kez yapılan eğitim seminerine 36 hakemin yanı sıra Üniversiteler Futsal Şampiyonası’na katılacak 11 üniversitenin temsilcileri katıldı.

Semineri veren Doç. Dr. Ozan Soykan, hakemlerin disiplin ve özverilerinden etkilendiğini ifade ederek, hakemlere maçlarında başarılar diledi.

Özbilgehan’dan teşekkür

KTFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan ise çok güzel bir eğitim seminerini geride bıraktıklarını ifade ederek, ilk kez böyle bir seminerin gerçekleştiğini vurguladı. Seminer boyunca gösterilen disiplinden dolayı hakemlere teşekkür eden Özbilgehan, eğitimci Ozan Soykan’a da teşekkürlerini iletti.

Özbilgehan, futsal ile ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen futsal hakem seminerlerine katılım için çalışma başlattıklarını ve hakem eğitimine ciddi seviyede önem verdiklerini ifade etti.