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"Futbolun Süperleri" belli oluyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklığında bu yıl ilk kez yapılacak "Futbolun Süperleri" ödül töreni 12 Eylül Çarşamba günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek

"Futbolun Süperleri" belli oluyor
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Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 'Süper' isimlerinin belirleneceği ödül töreni, Türk futbolundan birçok ismin yanı sıra Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi yıldız isimleri de bir araya getirecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve "Futbolun Oscarları" diye de anılan ödül töreniyle Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmenin yanı sıra UEFA Euro 2024 adaylığının desteklenmesi de amaçlanıyor.

Yılın süper kalecisi, yılın süper defans oyuncusu, yılın süper orta saha oyuncusu, yılın süper forvet oyuncusu, yılın süper futbolcusu, yılın süper teknik direktörü, yılın süper golü, yılın süper fair-playi, yılın süper Türk temsilcisi ve yılın süper 11'i ödüllerinin sahipleri www.futbolun superleri.com adresinden gerçekleştirilen halk oylaması, özel jüri ve Süper Lig takımlarının oyuncularının kullandığı oylarla belirlendi.

Özel jüride Marcel Desailly, Mircea Lucescu, Şansal Büyüka, Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen, Bülent Korkmaz, Güntekin Onay, Kaan Terzioğlu ve Metin Tekin yer aldı.

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