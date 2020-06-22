Futboltenisinde ilk turnuva gerçekleştirildi

Futboltenisinde pandemi süreci sonrasında ilk turnuva düzenlenirken, kadınlarda ve erkeklerde DAÜ , genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği ve masterlerde Girne Masterleri birincilikleri kazandılar

Futboltenisinde "Yine yeniden takımını kur, turnuvaya sende katıl" sloganı ile pandemi süreci sonrasında ilk turnuva düzenlendi.

KKTC Futboltenisi Federasyonu ve Fifta başkanı Şevket Songur tarafından turnuva ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Regal Futboltenisi Turnuvası ile Futboltenisi kortlara büyük bir​ katılımla geri döndü. "Yine yeniden takımını kur, turnuvaya sende katıl" sloganı ile yeniden yola çıktık.

Bu turnuvanın ana sponsoru Regal ve Hediyem Su desteğiyle, büyük bir katılımla turnuvamızı gerçekleştirdik. Federasyonumuz tüm maddi imkansızlıklara rağmen, pandemi sonrası Sağlık Kurulunun onayı ve Uluslararası Futboltenisi Federasyonunun (Fifta) önerileri ile "Regal Futboltenisi Turnuvası" adı altında, 11 takımın katılımı ile kortlara​ geri dönerek, Girne Belediyesi Tenis kortlarında karşılaşmalar gerçekleştirildi.

Kulüp olma zorunluluğu aramadığımız turnuvamızda, kadınlarda ve erkeklerde DAÜ ,​ genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği ve masterlerde Girne Masterleri birincilikleri kazandılar. Yedikonuk bölgesinden ilk defa bu turnuvaya katılan gençlerimiz yetenekleri ile umut vaat ettiler. Yine ilk defa aramıza katılan Girne Masterlerini göstermiş oldukları performansla birincilik aldılar. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupasında yine kortlarda olacağız.”