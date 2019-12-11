banner255
banner69
18 0
5 0
 
22 0
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
17 0
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
200 0
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
55 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
28 0
banner82

Futbolda LAÜ ve UKÜ galip

banner27

Üniversiteler Arası Futbol Müsabakalarında oynanan karşılaşmalarda Lefke Avrupa Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi maçlarını kazandılar

Futbolda LAÜ ve UKÜ galip

Necmi USAL

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

Futbolda gün adına Lefkoşa’da ve Lefke’de olmak üzere iki karşılaşma oynandı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Denizli Bilal İyigün Stadı’nda kozlarını paylaştılar.

Çekişmeli giden mücadeleyi Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Özcan Dağcıl’ın attığı golle 1-0 kazanarak 2’de 2 yaparken puanını 6’ya çıkardı.

Günün bir diğer karşılaşması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Mücadeleyi turnuvanın güçlü ekibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fikret Yağcıoğlu, Hasan Akkuyu ve Kayhan Zübeyir’in golleri 3-0 kazanarak puanını 6’ya çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında oynanması gereken karşılaşma Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.