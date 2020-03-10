Futbolda coronavirüs önlemi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta NouCamp Stadı'ndaki oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanacak Valencia -Atalanta maçı ve bu akşam oynanacak PSG - Borussia Dortmund maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart'ta oynanacak Internazionale Milano - Getafe karşılaşması ile Olympiacos - WolverhamptonWanderers maçı da boş tribünlere oynanacak. Bayern Münih ve Chelsea FC maçının da seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Bu arada La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi. Fransa'da da 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

MİLLİ MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Türkiye A Milli Futbol Takımı Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Türkiye A Milli Takımı 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta ise Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle oynanacak bu hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağı duyuruldu.

İki karşılaşma da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

SLOVAKYA-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri play-off turunda Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta yapılacak karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonunun açıklamasında, milli takımlarının 26 Mart'ta Slovakya'ya konuk olacağı müsabakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.