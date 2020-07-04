Futbolcular kazayı ucuz atlattı

Hasan Gezer’in aracı ile aracına arkadan çarpması sonucu yaralanan Göçmenköy futbolcusu Ali Üçtaş ile Haspolat futbolcusu Burak Aksan’ın tedavileri sürüyor

İsa TABAK

İskele-Ercan anayolu Serdarlı köyü yakınlarında geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında trafik kazası yaşanmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza; Ali Üçtaş’ın kullandığı KZ 500 plakalı araçla İskele istikametine seyrettiği sırada aynı istikamette seyreden Hasan Gezer’in kullanımındaki HU 146 plakalı aracın KZ 500 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana gelmişti.Çarpmanın etkisiyle savrulan KZ 500 plakalı araç yolun solundan tarlaya girdi ve iki takla atarak durabilmişti.HU 146 plakalı araç sürücüsü Hasan Gezer ise olay yerini terk etmişti.

KZ 500 plakalı araç sürücüsü futbolcu Ali Üçtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eren Yazıcı ve futbolcu Burak Aksan yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.Polis tarafından tespit edilen HU 146 plakalı araç sürücüsü Hasan Gezer ise suçunu itiraf etmişti.

Göçmenköy futbolcusu Ali Üçtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eren Yazıcı ile Haspolat futbolcusu Burak Aksan’ın tedavileri sürüyor.