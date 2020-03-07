Futbola renk katıyorlar

Kadın hakemlerin hakemlikteki başarılarıyla da dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta oynanan Hamitköy – Cihangir U21 Süper Lig maçında 2 kadın hakem görev yaptı

Futbolda son dönemde sayıları artan kadın hakemler, futbola renk katarlarken, hakemlikteki başarılarıyla da dikkat çekiyorlar.

Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkın gibi üst düzey maçlarda görev alan hakemlerin yanı sıra alt liglerde de birçok kadın hakem görev alıyor.

U21 Süper Ligde geçtiğimiz Pazar günü oynanan Hamitköy – Cihangir maçında 2 kadın hakem görev yaptı. Cebriye Kuşçu ve Nurhan Kutlugün, Hamitköy – Cihangir maçında Müftah Bayraktar’ın yardımcı hakemliğinde başarılı bir 90 dakika çıkardılar.