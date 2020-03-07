banner411
banner69
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
10 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
64 0
 
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
166 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
229 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
81 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
34 0
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
234 0
banner374

Futbola renk katıyorlar

banner27

Kadın hakemlerin hakemlikteki başarılarıyla da dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta oynanan Hamitköy – Cihangir U21 Süper Lig maçında 2 kadın hakem görev yaptı

Futbola renk katıyorlar

Futbolda son dönemde sayıları artan kadın hakemler, futbola renk katarlarken, hakemlikteki başarılarıyla da dikkat çekiyorlar.

Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkın gibi üst düzey maçlarda görev alan hakemlerin yanı sıra alt liglerde de birçok kadın hakem görev alıyor.

U21 Süper Ligde geçtiğimiz Pazar günü oynanan Hamitköy – Cihangir maçında 2 kadın hakem görev yaptı. Cebriye Kuşçu ve Nurhan Kutlugün, Hamitköy – Cihangir maçında Müftah Bayraktar’ın yardımcı hakemliğinde başarılı bir 90 dakika çıkardılar. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.