Futbol maçları naklen yayınlanacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında maçların BRT 1 HD’den canlı yayınlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile BRT Kurumu arasında sürdürülen görüşmeler sonunda

maçlar bu haftadan itibaren BRT 1 HD’den naklen ekranlara gelecek. Anlaşmaya göre BRT 2 kanalı HD’ye dönüştürüldüğü anda maçlar bu kanalda yayınlanacak.

Ligde yarın oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Çetinkaya ve 14 Ekim Pazar günü oynanacak Yenicami – Esentepe karşılşamları saat 15.30’dan itibaren BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında canlı yayın protokolü gelecek hafta imzalanacak.