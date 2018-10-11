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Futbol maçları naklen yayınlanacak

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Futbol maçları naklen yayınlanacak
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında maçların BRT 1 HD’den canlı yayınlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile BRT Kurumu arasında sürdürülen görüşmeler sonunda 

maçlar bu haftadan itibaren BRT 1 HD’den naklen ekranlara gelecek. Anlaşmaya göre BRT 2 kanalı HD’ye dönüştürüldüğü anda maçlar bu kanalda yayınlanacak.

Ligde yarın oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Çetinkaya ve 14 Ekim Pazar günü oynanacak Yenicami – Esentepe  karşılşamları saat 15.30’dan itibaren BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında canlı yayın protokolü gelecek hafta imzalanacak.

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