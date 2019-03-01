Forest'te sürpriz başkan adayı

Küçük Kaymaklı'da 2 hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde Akay Aşina'dan sonra sürpriz bir başkan adayı çıktı. Gençler Birliği kulüp başkanı Rifat Berkel'in eşi, başarılı iş kadını SFC direktörü Aliye Kasaboğlu Berkel, Küçük Kaymaklı kulüp başkan adayı olma kararı alırken, adaylığını bugün resmen açıklayacak.
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