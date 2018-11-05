Floyd Mayweather ringlere dönüyor

Floyd Mayweather, 1 yıl aranın ardından ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Karma dövüş sanatlarıyla bir anlaşma imzalayan Amerikalı boksör, 31 Aralık’ta Japon Tenshin Nasukawa ile karşılaşacak.

5 farklı kategoride şampiyonluğu bulanan 41 yaşındaki Mayweather, ilk kez karma dövüşte bir mücadeleye çıkacak.

31 Aralık’taki maçın duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Amerikalı boksör, ‘’Farklı bir şey yapmak istedim’’ dedi.

Birleşik Amerika dışında da kendini göstermek istediğini söyleyen Maywweather, "Eğer zihnen hazır olabilirsem, her şeyi başarabilirim" şeklinde konuştu.

20 yaşındaki Japon rakibine de değinen tecrübeli boksör, "Çok genç ve çok hızlı. Ringe çıktığımızda insanlar onun tarafında olacaktır’’ dedi.

Floyd Mayweather, son olarak 2017’de Conor McGregor ile karşılaşmış ve rakibini yenerek, rekorunu 50 galibiyete çıkartmıştı.