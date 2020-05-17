Fitnessçilerin eylem yeri ve saati değişti

Fitness Merkezleri Açılmaya Hazır grubu, “Fitness Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitness aktivitelerinin başlamasını talep ediyoruz. Yaptımız girişimlersonuca ulaşmadı.Sektör batma noktasına geldi.Sesimizi duyurmak için Meclis önünde saat 10:00’da haklı mücadelemizi anlatabilmek adına toplanıyoruz.” açıklamasını yaptı

Fitness Merkezlerı̇ işletmecileri, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Fitness Merkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubundan yapılan açıklamada, seslerini duyurmak için bugün Meclis önünde saat 10:00’daeyleme gidileceği belirtildi.

Fitness Merkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubundan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemı̇zdekı̇ pandemı̇ sonrası açılış sürecı̇nı̇n başlaması, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan fı̇tnes merkezlerı̇nı̇n ı̇vedı̇lı̇kle açılmasını gerektı̇rmektedı̇r.

Tüm dünyada baş gösteren Covid-19 pandemi sürecinde; ilk günden itibaren gereken hassasiyeti göstererek, devletimizin kapanış kararını beklemeden, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'nun birlikteliğinde kapanış kararı veren Fı̇tness (Sağlık) Merkezlerı̇mı̇z açılış için de gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bizler, Pandemi sonrası iş yeri açılımlarının sürdüğü şu anki süreçte, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan Fitness Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitness aktivitelerinin başlamasını talep etmekteyiz.

Bu bağlamda devletimiz nezdinde gereken tüm girişimleri yapmış, hazırlamış olduğumuz açılış hijyen kriterleri ve salonlarımızın içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkmaları için gerekli ekonomik önerileri de ilgili bakanlıklara sunmuş bulunmaktayız.

Ancak demokrasi çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm bu girişimler, görüştüğümüz tüm yetkililerce de olumlu karşılanmasına rağmen, henüz bir sonuca ulaşmamıştır.

Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlar ( milli servetimiz) ve sektör batma noktasına gelmiştir.

Artık sesimizi duyurmanın başka çaresinin kalmadığı bu noktada bizler 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Bakanlar Kurulunun gerçekleşeceği Başbakanlık önünde saat 10:30’da sesimizi daha gür duyurmak ve haklı mücadelemizi anlatabilmek adına tüm paydaşlarımızıla birlikte toplanıyoruz.

Haklı mücadelemizde bizlerle birlikte bugüne kadar sesimizi duyuran tüm medya ve spor basımınıza sonsuz teşekkürler.”