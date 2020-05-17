Fitnessçiler sokağa iniyorlar

Fitness Merkezleri Açılmaya Hazır grubu, “Fitness Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitness aktivitelerinin başlamasını talep ediyoruz. Yaptımızgirişimlersonuca ulaşmadı.Sektör batma noktasına geldi.Sesimizi duyurmak için yarın Başbakanlıkönünde saat 10:30’da haklı mücadelemizi anlatabilmek adına toplanıyoruz.” açıklamasını yaptı

FitnessMerkezlerı̇ işletmecileri, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen FitnessMerkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubundan yapılan açıklamada, seslerini duyurmak için yarın Başbakanlık önünde saat 10.30’da eyleme gidileceği belirtildi.

FitnessMerkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubundan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemı̇zdekı̇ pandemı̇ sonrası açılış sürecı̇nı̇nbaşlaması, sağlıktaönleyı̇cı̇ sektör olan fı̇tnesmerkezlerı̇nı̇nı̇vedı̇lı̇kleaçılmasınıgerektı̇rmektedı̇r.

Tümdünyada baş gösteren Covid-19 pandemisürecinde; ilk günden itibaren gereken hassasiyeti göstererek, devletimizin kapanış kararını beklemeden, KKTC Halter ve VücutGeliştirme Federasyonu'nun birlikteliğindekapanış kararı veren Fı̇tness (Sağlık) Merkezlerı̇mı̇zaçılış için de gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bizler, Pandemi sonrası iş yeri açılımlarınınsürdüğü şu anki süreçte, sağlıktaönleyı̇cı̇ sektör olan Fitness Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitness aktivitelerinin başlamasını talep etmekteyiz.

Bu bağlamda devletimiz nezdinde gereken tümgirişimleriyapmış, hazırlamış olduğumuzaçılış hijyen kriterleri ve salonlarımızın içindebulunduğu bu dar boğazdançıkmalarıiçin gerekli ekonomik önerileri de ilgili bakanlıklara sunmuş bulunmaktayız.

Ancak demokrasi çerçevesindeyapmış olduğumuztüm bu girişimler, görüştüğümüztüm yetkililerce de olumlu karşılanmasınarağmen, henüz bir sonuca ulaşmamıştır.

Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlar ( milli servetimiz) ve sektör batma noktasına gelmiştir.

Artık sesimizi duyurmanın başkaçaresininkalmadığı bu noktada bizler 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Bakanlar Kurulunun gerçekleşeceğiBaşbakanlıkönünde saat 10:30’da sesimizi daha gür duyurmak ve haklı mücadelemizi anlatabilmek adına tümpaydaşlarımızıla birlikte toplanıyoruz.

Haklı mücadelemizde bizlerle birlikte bugüne kadar sesimizi duyuran tüm medya ve spor basımınıza sonsuz teşekkürler.”