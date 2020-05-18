Fitness Merkezlerinden Meclis önünde eylem

Fitness Merkezlerı̇ işletmecileri, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılmasını istemiyle Meclis önünde eylem gerçekleştirdi

Hamit SAKALLI

Fitness Merkezlerı̇ işletmecileri, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılmasını istediler.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Fitness Merkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubu seslerini duyurmak için bugün Meclis önünde eyleme gerçekleştirdi. Eylemde “Sağlık için fitness”, “Sağlık için bir adım öndeyiz.” Ve “Sağlıklı ve güçlü kalabilmek için fitness” yazılı pankartlar taşındı.

Fitness Merkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubunun eylemine Halter ve Vücut Geliştirme Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu da katıldı. Ali Dahlameroğlu, eylem yerine gelen Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüştü.

Görüşmede eylemcilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Ersin Tatar ve Kudret Özersay, fitness salonlarının açılması konusnu Bakalar Kurul gündemine alarak görüşeceklerini Ali Dahlameroğlu’na aktardılar.