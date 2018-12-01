Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları oynanırken finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları geçtiğimiz akşam oynandı. Finale yükselen takımlar Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi oldu. Gençlik Gücü halı sahasında yer alan turnuvanın ilk yarı final maçında BRT ile Kıbrıs Gazetesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmadan 5-3’lük skorla galip ayrılan Kıbrıs Gazetesi finale yükselen ilk ekip oldu. Bu karşılaşmanın ardından diğer yarı final mücadelesinde Yenidüzen Gazetesi ile Diyalog Gazetesi karşılaştı. Rakibine 3-1’lik üstünlük kuran Yenidüzen Gazetesi finalde Kıbrıs Gazetesi’nin rakibi oldu.

Turnuvada üçüncülük ve final karşılaşmaları 6 Aralık Perşembe günü Gençlik Gücü halı sahasında yer alacak. Günün ilk maçında saat 19.00’da yarı finallerde mağlup olan ekipler BRT ile Diyalog Gazetesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından saat 20.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Karşılaşmalar sonrasında düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupaları verilecek.

Yarı Final Sonuçlar

BRT – Kıbrıs Gazetesi: 3-5

Yenidüzen – Diyalog: 3-1

6 Aralık Perşembe

Üçüncülük maçı: BRT – Diyalog (19.00)

Final maçı: Kıbrıs - Yenidüzen (20.00)

GOL KRALLIĞI

9 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

8 Gol: Süleyman Rebge (Diyalog), Mete Asilsoy (BRT)

6 Gol: Ahmet Ogan,Türcan Heper(BRT), Halit Dağ(Yenidüzen), Okan Karademir(Basın-Sen)