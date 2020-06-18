Finalin adı: Trabzonspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Alanyaspor ilk maçta da rakibini 1-0 yenmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde 1-0'ın rövanşında Antalyaspor'u konuk etti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek kupada adını finale yazdırıp Trabzonspor'un rakibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un golleri 15, 46 ve 49. dakikalarda Papiss Cisse ve 25. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu. Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor kupa finalinin yanı sıra Süper Lig'de de 22 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.