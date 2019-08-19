Final Üniversitesi BESYO özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor

Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Türkiye’de gerçekleştirilecek özel yetenek sınavlarıyla iki lisans bölümüne öğrenci kabul edecek

Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Akademik Yılı için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi lisans bölümlerine Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacak. Yedi farklı istasyonu içeren koordinasyon testini içeren Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi lisans bölümlerine yerleşen öğrencilere kayıt sonrasında noter onaylı işe alım garanti belgesi verilecek.

İstanbul’da 20 Ağustos Güneşli Final Okulları ve 21 Ağustos Çekmeköy Final Okulları’ndaki sınavları, 22 Ağustos Bursa Final Okulları, 23 Ağustos İzmir Altay TML, 26 Ağustos Antalya Final, 28 Ağustos Adana Final Okulları ve 29 Ağustos Gaziantep Bayraktar Anadolu Lisesi’ndeki sınavlar takip edecek. Altı ilde yedi merkezde gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavlarında adaylar sınav merkezlerinde kayıt yaptırabilecek. Detaylı bilgiye Final Üniversitesi internet sayfası final.edu.tr adresinden veya +90 392 650 6666 ve +90 850 811 1838 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor