Başbakan Ersin Tatar, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun bahsettiği bir film konusuna değinerek, kavganın ita amirinin kendisinin olacak olması olduğunu söylerken, "Para doğru yerlere harcanacak. Filmin sonu güzel olacak." ifadelerini kullandı

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Törenine katılarak, başarılı kulüplere ve sporculara ödüllerini verdi.

Başbakan Ersin Tatar gecede yaptığı açıklamada, futbola gerek1""en önemi her zaman olduğu gibi yine vereceğiz. Futbolun dışında olan spor dalları da var onlar da ilgi bekliyor. Tüm spor dallarına gereken katkıyı yapacağız dedi. Tatar ülke gençliğinin yanında olduklarını ve sporun kendileri için hep ön planda olduğunu ve olmaya devam edeceğini açıkladı.

Ben farklıyım

Ersin Tatar açıklamasının devamında şöyle devam etti:

"Başbakan olarak ben farklıyım. Çünkü ben futbolun içerisinden gelmekteyim. KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun bahsettiği bir film vardır. Kavga ita amirinin benim olacak olmamdır. Para doğru yerlere harcanacak. Filmin sonu güzel olacak. Her türlü ambargoya rağmen futbolumuz ilerleyecek ve Karayeller gibi efsaneler yaşayacak. Fonu harcarken, başka spor dallarına da önem verecek ve adil bir dağıtım yapacağız."

Gecede; 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arat da birer konuşma yaptı.