Fikret Orman yeniden aday

Beşiktaş Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği'ne yeniden aday olacağını Perşembe günü açıklayacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

İlk başkanlığını 2000 yılında İlhan Cavcav'ın yaptığı vakıfta Orman'dan önce 8 isim görev yaptı.

İlhan Cavcav'ın 3 farklı dönemde başkanlığını yürüttüğü vakıfta Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Önal, Göksel Gümüşdağ ve Dursun Özbek de başkanlık görevini üstlendi.