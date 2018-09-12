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Fikret Orman'ın listesi belli oldu

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın divan kuruluna vereceği yönetim kurulu listesi belli oldu. Orman, yeni yönetimde Anmet Nur Çebi'nin yer almayacağını söyledi

Fikret Orman'ın listesi belli oldu
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Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini divan başkanlığına sundu.

Başkan Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesinde Serdar Adalı, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Yücel yeni isimler olarak yer alırken, Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Hakan Kalkavan ve Berk Hacıgüzeller listede bulunmadı.

Beşiktaş'ın pazar günü seçilecek ve Mayıs ayına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

- Başkan -

Fikret Orman

- Yöneticiler (Asil) -

Serdar Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Ahmet Kavalcı - Metin Albayrak - Hüseyin Yücel - Deniz Atalay - Hüseyin Mican - A. Cihat Kumuşoğlu

- Yöneticiler (Yedek) -

Erdal Karacan - Hakan Özköse - Candaş Tolga Işık - Melih Aydoğdu - Gökçe Meriçten

"Ahmet Nur Çebi yeni yönetimde yer almayacak"

"Ahmet Nur Çebi yeni yönetimde yer almayacak. 6.5 senede bana ve yönetime çok büyük yardımları oldu. Her taşın altında benim olduğu gibi onun da eli oldu. Noktaladık demeyelim, ara verdik.”

"Serdal bey ile buluştuk, çok etkileyici bir konuşma yaptı benimle"

"Erdal Torunoğulları yönetimimizdeydi ancak var mıydı yok muydu biz anlayamadık. Onun yerine Serdal Adalı geldi. Serdal gündemimizde yoktu ama bizim arkadaşımız, dostumuz. Serdal bey ile buluştuk, çok etkileyici bir konuşma yaptı benimle. Serdal Adalı suçsuz yere 6 ay hapis yattı. 'Beşiktaş'ın bana ihtiyacı varsa ben her şekilde Beşiktaş'ın yanında olurum' dedi. Taşın altına elini koymak istediğini söyledi ve bu beni heyecanlandırdı."

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