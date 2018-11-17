Fikret Orman 2019'da yine aday

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığını 2019'daki seçimlerde bırakmayacak. Orman, adaylığını "yüreği yeten varsa gelsin" diyerek duyurdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada 2019'da başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Futbol takımının içinde bulunduğu zor durum ve bu durumun yarattığı eleştiri tufanı karşısında oldukça sert açıklamalarda bulunan Orman, futbolcuları protesto eden taraftarlara da göndermelerde bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığı bırakacağı tarih olarak 2019'u ya da 2022'yi işaret eden tecrübeli yönetici, tercihini 2022'den yana kullanacak.

"Hata etmişiz"

"Kalecimi Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış, stoperimiz Dünya Kupası finalinde. Pepe zaten dünyanın en iyilerinden. Gökhan'ın nasıl geldiğini biliyorsunuz. Solda Barcelona'dan gelen Adriano var, önünde de Medel. Bunların hepsini biliyorsunuz. Ama şimdi baktığımızda hata etmişiz. 3. şampiyonluğu kovalamaktansa küçülmeye gitmeliyiz. Euro kurlarının bu duruma geleceğini düşünmemiştim."

"Yüreği yeten varsa gelsin"

"Pusu kültürü neyi bekliyor? Beşiktaş kötü gitsin de ortaya çıkalım. Beşiktaş'ı karıştırarak bu işler olmaz. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a Süleyman Seba'ya olanları, Serdar Bilgili'ye olanları yaşattırmayacağız."

"2019'da adayım, yüreği yeten varsa gelsin! Gelin aday olun. 'Fikret Orman temsil edemiyor, biz şöyle yapacağız' diye söyleyin. Taraftara oynamayın. İnanın şu söylediğime aday bulamayacaklar, aday çıkamayacaklar. Onların bütün derdi benim sinirimle oynamak."