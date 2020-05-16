banner411
banner69
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
22 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
90 0
 
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
24 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
48 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
47 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
banner440

FIFPRO: Yüzlerce futbolcu olumsuz etkilenecek

banner27

Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) bir açıklama yayınlayarak KOP’un aldığı bu karara şaşırdıklarını ifade ederken,kararın yüzlerce futbolcuyu olumsuz etkileyeceğini vurguladı

FIFPRO: Yüzlerce futbolcu olumsuz etkilenecek

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)’nun ligleri sona erdirme kararı almasının ardından Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) bir açıklama yayınlayarak KOP’un aldığı bu karara şaşırdıklarını ifade etti.

FIFPRO, hükümetin liglerin devam etmesine onay vermesine rağmen KOP’un iptal kararı almasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve bu kararın yüzlerce futbolcuyu olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, çeşitli mesleklerdeki insanların görevlerinin başına döndüğü bu süreçte futbolcuların neden uzaklaştırıldığına anlam veremediklerini belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.