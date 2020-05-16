FIFPRO: Yüzlerce futbolcu olumsuz etkilenecek

Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) bir açıklama yayınlayarak KOP’un aldığı bu karara şaşırdıklarını ifade ederken,kararın yüzlerce futbolcuyu olumsuz etkileyeceğini vurguladı

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)’nun ligleri sona erdirme kararı almasının ardından Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) bir açıklama yayınlayarak KOP’un aldığı bu karara şaşırdıklarını ifade etti.

FIFPRO, hükümetin liglerin devam etmesine onay vermesine rağmen KOP’un iptal kararı almasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve bu kararın yüzlerce futbolcuyu olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, çeşitli mesleklerdeki insanların görevlerinin başına döndüğü bu süreçte futbolcuların neden uzaklaştırıldığına anlam veremediklerini belirtti.