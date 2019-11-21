FIFA onaylı toplantı ülkemizde düzenleniyor

Dünya’da otorite olarak Kabul edilen FIFA Mükemmeliyet Merkezleri”nin en güncel tedavi uygulamaları hakkında detaylı bilgilerin tartışılacağı Avrupa Ortopedi Okulunun “Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı, bugün Girne'de başlayacak. Op. Dr. Raşit Özcafer koordinatörlüğünde düzenlenecek toplantıya Cristiano Ronaldo'nun doktoru da katılacak

Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doc. Dr. Gazi Huri koordinatörlüğünde Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulmuş olan ortopedi ve travmatoloji eğitiminin harmonizasyonu ve standartizasyonun yanı sıra, ülkeler arası sosyal ve kültürel paylaşım ve iletişimi geliştirmey iamaçlayan Avrupa Ortopedi Okulunun (ESTRO) “Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı" Op. Dr. Ögretim Üyesi Raşit Özcafer koordinatörlüğünde spor y aralanmalarının önlenmesi ve tedavisi ana teması ile 22-24 Kasım 2019 tarihinde Cratos Otel, K.K.T.C. de düzenlenecek.

Toplantıya K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, K.K.T.C. Başbakanı Sayın Ersin Tatar, K.K.T.C. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve K.K.T.C. Demokrat Parti Genel Başkanvekili AfetÖzcafer de katılacak.

Türkiye’den ve K.K.T.C den 100'e yakin ortopedi ve travmatoloji uzmanının katılacağı toplantıda, Fransa’dan Dünya Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği önceki başkanı, ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu başkanı Prof. Dr. Phillipe Neyretile Portekiz’ den “Clinica do Dragão Clínica Médica Porto, FIFA Mükemmeliyet Merkezi” direktorü Prof. Dr. João Espregueira -Mendes de bilgi paylaşımlarında bulunacaklar.

Spor yaralanmalarının tedavi ve önlenmesi konusunda Dünya’da otorite olarak kabul edilen FIFA Mükemmelliyet Merkezleri”nin en güncel tedavi uygulamaları hakkında detaylı bilgilerin tartışılacağı toplantıda ilk gün sporcularda kalça eklem sorunları, ikinci gündiz ve ayak bileği sorunları ve güncel tedavi prensipleri tartışılacak.