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FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı

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FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı
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Trabzonspor, yaz aylarını transfer yapmadan geçirme riskiyle karşı karşıya. FIFA, bordo mavili kulübe 1 dönem transfer yasağı cezası verdi. 

Trabzonspor 2016-17 sezonu öncesi, Matus Bero'yu Slovakya'nin "Trencin" takımından transfer etmişti. Trencin kulübü ödemelerde 250 bin euro eksik olduğu için Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

Bunun üzerine FIFA, Trabzonspor'un 1 Mart'a kadar 250 bin euro ödemesine karar verdi ve bunu yazılı olarak bordo mavili kulübe bildirdi. Ancak verilen tarihe kadar ödeme yapılmayınca FIFA, Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı getirdi. Bordo mavililer, cezaya CAS’ta itiraz edecek. Lehte bir karar çıkmazsa Trabzonspor yaz döneminde transfer yapamayacak. 

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