Fenerbahçe’ye Kayseri’ye patladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler rahat kazandı: 0-5



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Soldado(2), Aatif, Şener ve Giuliano kaydetti.



Bu sonuçla zirve yarışından kopmayan Fenerbahçe puanını 51'e çıkarırken Kayserispor ise 41 puanda kaldı.



Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerde perdeyi açan isim 8. dakikada Soldado oldu. İspanyol golcü attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



GOL! Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



Golden sonra takım halinde rakip sahaya yerleşen Fenerbahçe çok geçmeden ikinci golü buldu. Konuk ekipte 12. dakikada sahneye çıkan Aatif Chahechouhe attığı şık golle farkı 2'ye çıkardı.



GOL! Kısa paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Fenerbahçe'de Giuliano Soldado paslaşmasının ardından Soldado topu ceza yayı önünde bekleyen Aatıf Chahechouhe'ya çıkardı. Kendisine gelen topu düzelten Aatıf Chahechouhe'nun sert şutunda kalecinin sağında meşin yuvarlak filelere buluştu: 0-2



İlk yarıda son sözü ikinci kez sahneye çıkan Roberto Soldado söyledi. İspanyol golcü 44. dakikada kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golüne imza attı.

GOL! De Souza'nın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Soldado ofsayt gerekçesiyle duraklayan savunma oyuncularının arasından topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3



Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.



AATIF CEZALI



İkinci yarının 55. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Aatif Chahechouhe, haftaya Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.



İkinci devrede gol perdesini açan isim Şener Özbayraklı oldu. Tecrübeli oyuncu 58. dakikada attığı golle farkı 4 çıkardı.



GOL! Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar iki rakibinin arasından koşu yapan Şener Özbayraklı'ya şık bir ara pası çıkardı. Aldığı pasla ceza alanına sağ çaprazdan giren Şener Özbayraklı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un kapatığı köşeden ağlarla buluştu: 0-4



Mücadelede tabelayı yazan isim Giuliano oldu. Brezilyalı yıldız 86. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti.



GOL! Giuliano ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Dirar altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Savunmayı aşamayan Dirar ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda bulunan Giuliano'ya pas verdi. Boş pozisyonda Giuliano, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



İlerleyen dakikalarda da ev sahibi Kayserispor'a gol şansı vermeyen Fenerbahçe sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

