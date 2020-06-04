Fenerbahçeliler genel kurul tarihini belirledi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu olağan üstü genel kurul tarihini belirlerken, genel kurulu 6 Haziran’da gerçekleştirmeyi kararlaştırdı

Hamit SAKALLI

Gökhan Necipoğlu başkanlığındaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu olağan üstü genel kurul tarihini belirledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli üyelerimiz 14 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız genel kurulumuzu Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 tedbirleri doğrultusunda ülkemizde yaşanan ani gelişmelerden dolayı yapamamıştık.

Geçtiğimiz akşam yapılan yönetim kurulu toplantımızda maçların başlama tarihini de dikkate alarak 6 Haziran Cumartesi seçimi yapıp yeni sürece yeni yönetim ve yeni heyecanla girmenin derneğimiz menfaatleri doğrultusunda daha uygun olacağını düşündük.

Bu nedenle de 6 Haziran saat 13:00’te genel kurulumuzu gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Şu anki kararımızda lokalimizi hazırlayabilirsek genelkurulumuzu derneğimizde yapmayı planlıyoruz. Hepimize hayırlısı olsun.”