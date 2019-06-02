 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Gönyeli çocuklarla güzel
Gönyeli çocuklarla güzel
15 0
Polisten kaçak avı
Polisten kaçak avı
30 0
 
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
10 0
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
453 0
142 0
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
29 0
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
14 0
banner82

Fenerbahçeliler Derneğinden, Çocuk Gününde anlamlı hediye

banner27

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin, dernek kurucu başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına başlattığı 1000 çocuk 1000 forma kampanyası devam ediyor. Dernek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Mağusa'nın Maraş bölgesinde forma dağıttı

banner262
Fenerbahçeliler Derneğinden, Çocuk Gününde anlamlı hediye
banner267

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin, dernek kurucu başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına başlattığı 1000 çocuk 1000 forma kampanyası devam ediyor.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Mağusa'nın Maraş bölgesinde forma dağıttı.

Konu ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

"1000 çocuk 1000 forma kampanyamızda artık sona yaklaşıyoruz. Derneğimiz ve Fenerbahçemiz adına güzel ve örnek işlere imza atmaya devam ediyoruz.
Kasım ayında dernek kurucu başkanımız Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına, KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak başlattığımız “1000 çocuk 1000 forma“ kampanyamızda artık sona geliniyor.

Ülkemizde ve yurtdışında büyük bir takdir toplayan kampanyamıza devletimiz de sahip çıkmaya devam ediyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu yanı sıra TC Lefkoşa Büyük Elçiliği ve Gazimağusa Belediyesi de kampanyamıza sahip çıktı.

Gazimağusa Maraş bölgesi Mağusa Gençlik Akademisi Merkezinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesi ile yaklaşık 150 çocuğumuza daha ulaşarak Fenerbehçe formalarımızı bu anlamlı günde hediye ettik. Bu anlamlı günde TC Lefkoşa Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, dernek başkanımız Gökhan Necipoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz de hazır bulundular. Formaların yanı sıra oyuncak da dağıtılan günde çok duygusal anlar da yaşandı.

Kampanyamızı takdirle karşılayan büyükelçi Başçeri, kayıtsız kalınmayacaklarını söyleyerek, bu gibi organizasyonların örnek olup artarak devamını diledi.

Belediye başkanı Arter ise bu anlamlı günde Maraş bölgesi olarak ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ve Gazimağusa olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerini belirtti."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.