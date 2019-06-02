Fenerbahçeliler Derneğinden, Çocuk Gününde anlamlı hediye

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin, dernek kurucu başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına başlattığı 1000 çocuk 1000 forma kampanyası devam ediyor. Dernek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Mağusa'nın Maraş bölgesinde forma dağıttı

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin, dernek kurucu başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına başlattığı 1000 çocuk 1000 forma kampanyası devam ediyor.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Mağusa'nın Maraş bölgesinde forma dağıttı.

Konu ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

"1000 çocuk 1000 forma kampanyamızda artık sona yaklaşıyoruz. Derneğimiz ve Fenerbahçemiz adına güzel ve örnek işlere imza atmaya devam ediyoruz.

Kasım ayında dernek kurucu başkanımız Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can İbrahimoğlu adına, KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak başlattığımız “1000 çocuk 1000 forma“ kampanyamızda artık sona geliniyor.

Ülkemizde ve yurtdışında büyük bir takdir toplayan kampanyamıza devletimiz de sahip çıkmaya devam ediyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu yanı sıra TC Lefkoşa Büyük Elçiliği ve Gazimağusa Belediyesi de kampanyamıza sahip çıktı.

Gazimağusa Maraş bölgesi Mağusa Gençlik Akademisi Merkezinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesi ile yaklaşık 150 çocuğumuza daha ulaşarak Fenerbehçe formalarımızı bu anlamlı günde hediye ettik. Bu anlamlı günde TC Lefkoşa Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, dernek başkanımız Gökhan Necipoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz de hazır bulundular. Formaların yanı sıra oyuncak da dağıtılan günde çok duygusal anlar da yaşandı.

Kampanyamızı takdirle karşılayan büyükelçi Başçeri, kayıtsız kalınmayacaklarını söyleyerek, bu gibi organizasyonların örnek olup artarak devamını diledi.

Belediye başkanı Arter ise bu anlamlı günde Maraş bölgesi olarak ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ve Gazimağusa olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerini belirtti."