Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulunda görev yapan Orçun Bayram ve Ömer Tikici, hastanede yatan Bayram Hizmetçi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev yapan Orçun Bayram ve Ömer Tikici, anlamlı bir ziyarette bulundular.

Kaza sonucunda yaralanan Bayram Hizmetçi'yi hastanede yatanOrçun Bayram ve Ömer Tikici’nin ziyaretleri ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“Girne’de 23 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan renktaşımız Bayram Hizmetçi'nin yoğun bakımdan çıkartılıp normal serviste kontrol altına alınması bizleri sevindirdi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Orçun Bayram ve Ömer Tikici,Bayram Hizmetçi'yegeçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette renktaşımıza KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak “winwin” imzalı Fenerbahçe forması da hediye edildi. En erken zamanda eski sağlığına kavuşması dileği ile geçmiş olsun dileriz.”