Fenerbahçeliler Derneği, Ayten Berkalp’i onurlandırdı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği örnek girişimlerini sürdürürken bu kez de Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden Kıbrıslı Türk Dr Ayten Berkalp’i onurlandırdı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği örnek girişim ve faaliyetlerini aralıksız sürdürürken bu kez de Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden Dr Ayten Berkalp’i onurlandırdı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından, Dr Ayten Berkalp’in ziyareti ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kıbrıs Türk tarihinin yaşayan efsanelerinden Dr.Ayten Berkalp’i bayramın ikinci günü ülkemizde bulunan Fenerbahçe spor kulübümüzün iki yönetim kurulu üyesi, Sertaç Komsuoğlu ve Voleybol şube sorumlusu Simla Bayazit ile birlikte ziyaret ettik.

İstanbul’da öğrenim gördüğü yıllarda Fenerbahçemize Büyük hizmetleri bulunan, Kulübümüzün bir değil iki tane braşının kurucuları arasında yer alan ve kaptanlıklarını yapan (kadın voleybol ve basketbol takımları), Kıbrıs Türk tarihinde de çok önemli yeri bulunan yaşayan efsanemiz Dr Berkalp ile Lefkoşa Eziç Restoranda bir araya geldik.

Kulüp yöneticilerimiz ve dernek başkanımız Gökhan Necipoğlu’nun da hazır bulunduğu kısa fakat anlamlı ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Özellikle büyük emekleri ve başarıları bulunan kadın voleybol takımındaki anılarını tekrar bizlerle paylaşması inanılmazdı.

Kulüp başkanımız Ali Koç’a iletilmek üzere Adına yazılmış kitabını da imzalayan Berkalp, bir kitabını da Fenerbahçe Müzesi için imzalayarak, burada sergilenmek üzere yöneticilerimize kitapları teslim etti. Ziyaretimiz Dr.Ayten Berkalp’e , üzerinde Fenerbahçe Futbol takımımızın imzaları bulunan formanın takdim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından tamamlandı.