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Fenerbahçe’de kaptan Emre

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni sezondaki itici gücü olacak. Sarı lacivertliler, eski kaptanına pazubandını yeniden verdi

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Fenerbahçe’de kaptan Emre
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Yeni sezonda "takım ruhunu" geliştirmek isteyen Fenerbahçe, ilk adımı attı ve kaptanlık pazubandını Emre Belözoğlu’na verdi.

Fenerbahçe’nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yeri olduğunu defalarca söyleyen tecrübeli futbolcu, futbolu da sarı lacivertli formayla bırakacağını açıkladığı yuvasına dönmüş oldu.

38 yaşındaki orta saha, yeni sezonda hem tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaracak hem de genç futbolcuların eğitimi için çalışacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da Emre Belözoğlu'na güveni tam.

Tecrübeli teknik adam, takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi için milli futbolcunun performansına güveniyor.

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