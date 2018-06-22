Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Cocu ile yapılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Cocu ile ilgili ilk açıklama görev yaptığı Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV Eindhoven'dan geldi. PSV, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

PSV Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın yeni teknik direktörünün Mark van Bommel olduğu belirtildi.

Açıklamada, 47 yaşındaki teknik direktör Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili her şeyin hızlı geliştiğini ama hazırlıklı olduklarını belirten kulübün genel müdürü Toon Gerbrands, "Başarı, talepleri de birlikte getirir. Cocu'ya PSV'de elde ettiği başarıları için teşekkür ediyoruz. Cocu, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine sonsuz saygım var. Türkiye'de kendisine büyük başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

Phillip Cocu için basın toplantısı düzenleyen PSV, Cocu'ya Feenrbahçe'de başarılar diledi. Hollanda ekibi, Cocu'dan boşalan göreve Van Bommel'i getirdi.

Fenerbahçe, Cocu'yu KAP'a bildirdi

PSV'nin açıklamasından dakikalar sonra Fenerbahçe, Cocu'yu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten KAP'a yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.