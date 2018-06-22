banner107
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
54 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
53 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
115 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
270 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
169 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
82 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
72 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
72 0
banner82
banner147

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı

banner27

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı
banner137

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Cocu ile yapılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Cocu ile ilgili ilk açıklama görev yaptığı Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV Eindhoven'dan geldi. PSV, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

PSV Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın yeni teknik direktörünün Mark van Bommel olduğu belirtildi.

Açıklamada, 47 yaşındaki teknik direktör Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili her şeyin hızlı geliştiğini ama hazırlıklı olduklarını belirten kulübün genel müdürü Toon Gerbrands, "Başarı, talepleri de birlikte getirir. Cocu'ya PSV'de elde ettiği başarıları için teşekkür ediyoruz. Cocu, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine sonsuz saygım var. Türkiye'de kendisine büyük başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

Phillip Cocu için basın toplantısı düzenleyen PSV, Cocu'ya Feenrbahçe'de başarılar diledi. Hollanda ekibi, Cocu'dan boşalan göreve Van Bommel'i getirdi.

Fenerbahçe, Cocu'yu KAP'a bildirdi

PSV'nin açıklamasından dakikalar sonra Fenerbahçe, Cocu'yu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten KAP'a yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.