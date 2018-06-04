Fenerbahçe'ye Fransız sportif direktör

Fenerbahçe’de Ali Koç ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Koç, göreve geldiği takdirde bir futbol direktörüyle anlaşacağını açıklamıştı. Yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli’yi bu göreve getirmesi bekleniyor

Fenerbahçe’de tarihi zafere imza atarak başkan seçilen Ali Koç ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Koç, göreve geldiği takdirde bir futbol direktörüyle anlaşacağını açıklamıştı. Yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli’yi bu göreve getirmesi bekleniyor.

Futbolun başına geçecek olan Comolli, yeni teknik direktörü de belirleyecek. Koç, yerli olarak tek teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Ali Koç'un, Aykut Kocaman ile Çarşamba günü görüşmesi bekleniyor. Aykut Kocaman'ın geleceği bu görüşmeden sonra belli olacak.

Belirlenen beş yabancı teknik direktörden birinin takımın başına getirilme ihtimali yüksek. Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön eleme turundan başlanacağı için, yeni teknik direktör de kısa sürede belirlenecek.

Damien Comolli kimdir?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti.

2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı.