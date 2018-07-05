Fenerbahçe'ye Everton engeli

Fenerbahçe'de Yerry Mina transferi zora girdi. Kolombiyalı savunmacı, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken Everton'ın da Mina ile ilgilendiği iddia edildi

Fenerbahçe'ye Yerry Mina transferinde rakip çıktı. Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Mina için, Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın devrede olduğu öğrenildi.

İngiltere basını, milli takım formasıyla 3 gol atan defans oyuncusu için Merseyside ekibinin ısrarcı olduğunu öne sürdü. Fenerbahçe'nin Mina için Barcelona'ya daha iyi bir teklif yaptığını yazan gazeteler, genç savunmacının kulübünde kalmak istediğini iddia etti.

Mina'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği performans Barcelona teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.

Kolombiyalı'nın bir yandan takımda kalması istenirken, 23 yaşındaki futbolcunun Avrupa pasaportu olmaması kulüpteki şansını zora sokuyor.

İspanya'da takımlar, Avrupa Birliği pasaportu olmayan 3 futbolcuyu kadrolarında bulundurabiliyor.