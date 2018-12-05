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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Fenerbahçe, Yanal ile temas kurdu

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Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için taraftarların da çok istediği Ersun Yanal ile temas kurdu

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Fenerbahçe, Yanal ile temas kurdu
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Tarihinin en kötü ilk 14 haftasını geride bırakan Fenerbahçe Ersun Yanal'a 6 aylık teklifte bulundu. Ancak tecrübeli teknik adamın bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı Lacivertlilerde Tayfun Korkut da masada olan isimlerden birisi.

Yönetim başarısızlık halinde ekstra bir tazminat veya ücret daha ödemek istemiyor. Ersun Yanal sezon sonuna kadar sözleşmeye sıcak bakmadığı için şimdilik ilerleme yok.

Ayrıca yönetimde ve dışarıdaki bazı isimlerin Ersun Yanal’a karşı ciddi muhalefeti Ali Koç’u düşündürüyor.

Görüşmeler devre arasına kadar sürebilir. İbre mali nedenlerden dolayı yerli hocaya döndü. Eğer yönetimin şartları kabul edilmezse Koeman ile devam edilecek.

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