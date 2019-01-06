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Fenerbahçe, Pajtim Kasami'nin peşinde!

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Ocak ayında orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki İsviçreli oyuncuyla ilgileniyor

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Fenerbahçe, Pajtim Kasami'nin peşinde!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, İsviçre ekiplerinden Sion forması giyen Pajtim Kasami ile ilgileniyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Ocak ayında Sion'dan ayrılması beklenen Kasami için kulübü yaklaşık 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

CRYSTAL PALACE VE BASEL DE DEVREDE

Öte yandan 26 yaşındaki oyuncuyla Crystal Palace ve Basel de oldukça yakından ilgileniyor.

Crystal Palace Menajeri Roy Hodgson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Ocak ayındaki önceliklerinin golcü transfer olduğunu ancak orta sahada hücuma yönelik bir oyuncuya da ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Daha önceden Fulham ve Olympiakos formaları da giyen İsviçreli oyuncu, bu sezon Sion forması altında çıktığı 20 resmi maçta 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

Oyuncunun Sion ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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