Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kuraları çekildi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe, Benfica ile ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de oynayacak. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta Kadıköy'de olacak
3. ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:
Celtic / Rosenborg - AEK
Salzburg - Shkendija / Sheriff
Kızıl Yıldız / Suduva - Legia / Spartak Trnava
Kukesi / Karabağ - Bate Barisov / Helsinki
Astana / Midtjylland - GNK Dinamo / Hapoel Beer-Sheva
Cluj / Malmö - Ludogorets / Vidi