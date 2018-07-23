Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kuraları çekildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe, Benfica ile ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de oynayacak. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta Kadıköy'de olacak

3. ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Celtic / Rosenborg - AEK

Salzburg - Shkendija / Sheriff

Kızıl Yıldız / Suduva - Legia / Spartak Trnava

Kukesi / Karabağ - Bate Barisov / Helsinki

Astana / Midtjylland - GNK Dinamo / Hapoel Beer-Sheva

Cluj / Malmö - Ludogorets / Vidi