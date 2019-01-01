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Fenerbahçe'nin istediği Aziz Behich için Göztepe devrede

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe iç ve dış transferde henüz harekete geçemedi. Sarı-Kırmızılı takımda sol bek transferi için gündemde Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre var

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Fenerbahçe'nin istediği Aziz Behich için Göztepe devrede
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Dış transferde öncelliği sol beke verenGöztepe Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre'le ilgilense de somut adım atamadı.

Kadrosuna 3 takviye gerçekleştirmeyi planlayan İzmir temsilcisinde, Başkan Mehmet Sepil'in 2 Ocak'ta çalışmalara başlayacak teknik direktör Kemal Özdeş'le görüştükten sonra harekete geçeceği bildirildi. Ghilas ve Scarione gibi oynamayan futbolcuları elden çıkarmak isteyen Göztepe, iki isme hiçbir transfer teklifi gelmemesi yüzünden sıkıntıya girdi.

Özellikle devre arası dönemde bütçe planlamasını iyi yapmak isteyen Sepil'in büyük maliyeti olan Ghilas ve Scarione'yi takımdan göndermek için büyük uğraş verdiği kaydedildi. Göztepe'nin ayrıca kadrosunda yer alan bazı futbolcularına yurt içi ve dışından transfer teklifleri geldiği bildirildi. Başkan Sepil'in iyi bir fiyat verilmesi halinde teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı. Nokta atışı yapmak isteyen yönetimin çok fazla aceleci davranmak istemediği ve yüksek fiyatlarda takviyeler gerçekleştirmeyi düşünmediği dile getirildi. 

YASİN ÖZTEKİN İDDİASI...

Göztepe'nin ilk yarıda en çok dikkat çeken ismi olan Yasin Öztekin'in Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılara sezon başında Galatasaray'dan gelen ve 17 hafta sonunda attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yasin için Fenerbahçe'nin Göztepe'ye teklifte bulunduğu iddia edildi. Ancak Başkan Mehmet Sepil'in Fenerbahçe'ye Yasin konusunda olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ileri sürüldü.  

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