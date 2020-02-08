banner255
banner69
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
14 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
80 0
 
37 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.2B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
33 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
751 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
136 0
banner374

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar TL’yi aştı

banner27

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar TL’yi aştı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, derneğin borcu hakkında bilgi verdi.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Durutaş, nakit çıkışını gerektirmeyecek gelecek aylar ve yıllara ait toplam borcun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti. Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon lira olduğunu aktardı.

Geçen yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon lira zarar ettiğini anlatan Durutaş, 31 Aralık 2018'e göre ise zararın azaldığını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.