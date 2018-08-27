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Fenerbahçe, Marco Fabian'dan vazgeçti

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Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ı kadrosuna katmaktan vazgeçti

Fenerbahçe, Marco Fabian'dan vazgeçti
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Futbola Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, dün İstanbul'a getirilmişti.

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