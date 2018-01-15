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Fenerbahçe kupa maçına hazır

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Fenerbahçe kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında 16 Ocak Salı günü İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.

İstanbulspor ile Fenerbahçe saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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