Fenerbahçe, Kadıköy'de 'samba' yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Galatasaray'la puanını eşitledi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Beşiktaş derbisi öncesi de moral depoladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao attı

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Giuliano'nun 20. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Fernandao, 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Sarı-lacivertli ekip, 60. dakikada Giuliano penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 5. dakikada Villafanez'in ara pasına hareketlenen Junior Fernandes'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, Kameni soluna giden topu son anda çeldi. GOL: 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan topla içeriye giren Isla, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. 23. dakikada Douglas, savunmadan atılan uzun pasta topu ceza sahasında Junior Fernandes'e indirdi. Fernandes'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Douglas'ın vuruşunda kaleci Kameni meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. 26. dakikada soldan Nsakala'nın ortasında arka direkte bulunan Junior Fernandes, topu kale sahasındaki Douglas'a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda topu kaleci Kameni kontrol etti. GOL: 27. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Giuliano'nun ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Chahechouhe'nin yerden ortasında, kale sahasında müsait durumda bulunan Fernandao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. GOL: 59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Chahechouhe'den aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan De Souza, Taha Yalçıner'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı için topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı ve kaleci Riou'yu ters köşelere gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.