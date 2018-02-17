banner107
27 0
3 0
29 0
Federer rekora çok yakın
Federer rekora çok yakın
41 0
53 0
66 0
11 0
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
44 0
banner82
banner147

Fenerbahçe, Kadıköy'de 'samba' yaptı

banner27

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Galatasaray'la puanını eşitledi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Beşiktaş derbisi öncesi de moral depoladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao attı

Fenerbahçe, Kadıköy'de 'samba' yaptı
banner137

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Giuliano'nun 20. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Fernandao, 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Maçın ilk yarısı bu skorla bitti.

Sarı-lacivertli ekip, 60. dakikada Giuliano penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

5. dakikada Villafanez'in ara pasına hareketlenen Junior Fernandes'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, Kameni soluna giden topu son anda çeldi.

GOL: 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan topla içeriye giren Isla, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

23. dakikada Douglas, savunmadan atılan uzun pasta topu ceza sahasında Junior Fernandes'e indirdi. Fernandes'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Douglas'ın vuruşunda kaleci Kameni meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.

26. dakikada soldan Nsakala'nın ortasında arka direkte bulunan Junior Fernandes, topu kale sahasındaki Douglas'a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda topu kaleci Kameni kontrol etti.

GOL: 27. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Giuliano'nun ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Chahechouhe'nin yerden ortasında, kale sahasında müsait durumda bulunan Fernandao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

GOL: 59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Chahechouhe'den aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan De Souza, Taha Yalçıner'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı için topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı ve kaleci Riou'yu ters köşelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.