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Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha

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Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra bir ismi daha bitirdi.

Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Moses'ta mutlu sona ulaştı.

Oyuncuyu ikna eden Fenerbahçe, teknik direktör Sarri'nin de onay vermesinin ardından Chelsea ile anlaştı.

Fenerbahçe’nin Moses’ı 1.5 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de aralarında bulunduğu bir heyet Nijeryalı oyuncu ile birlikte özel uçakla Londra’dan dönecek. 

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