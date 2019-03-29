Fenerbahçe'den 65 milyon euro gelir hedefli kampanya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadıkları takdirde Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanyaya başlayacaklarını belirterek, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu." dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen basın yemeğinde konuşan Koç, Fenerbahçe'nin spor ekonomisi tarihinde bir ilke imza atacağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün projesi "FENER OL"un detaylarını paylaşarak, Fenerbahçe'nin mali durumu, yönetimin oluşturmak istediği mali altyapı ve finansal yönetiminin sürdürülebilirliği konularına değindi.

Koç, Türk futbolunun geleceğinde maddi anlamda büyük bir sıkıntı olduğunu aktararak, "Ben ve ekibim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olurken zaten bütün seçim süreci boyunca içinde olduğumuz mali sıkıntıları hep gündeme getirdim. Bu mali sıkıntıları aşmak için kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını, bu sıkıntıların 1 gecede oluşmadığını ve 1 gecede çıkılamayacağını, kısa, orta ve uzun vadede planlar gerektiğini ve Fenerbahçe özelinde bir seferberlik ruhu içinde herkesin çorbada tuzu olacak şekilde bir anlayışla çıkılabileceğini, büyük fedakarlıklar yapılmasını gerektiğini, elimizi taşın altına koymamız gerektiğini ifade ettim." diye konuştu.

"FENER OL" kampanyasının orta vadeli hedefler açısından çok önemli olduğunu dile getiren Koç, Finansal Fair Play (FFP) konusuyla ilgili Türk takımlarının sıkıntısı olduğunu anlattı.