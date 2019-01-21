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Fenerbahçe'den 2. Adebayor seferi

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Fenerbahçe’de rota tekrar Emmanuel Adebayor’a çevrildi. Medipol Başakşehir de Togolu futbolcunun gitmesine sıcak bakıyor. Adebayor’a karşılık sezon sonuna kadar sarı lacivertlilerde kiralık oynayan Slimani’nin Başakşehir’e gidebileceği gelen haberler arasında

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Fenerbahçe'den 2. Adebayor seferi
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Fenerbahçe Emmanuel Adebayor için tekrar görüşmelere başladı.Medipol Başakşehir de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Togolü golcüyü göndermeyi düşünüyor.

Başakşehir ayrıca bir santrfor transferi yapmayı da hedefliyor. Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’de kötü bir performans sergileyen Islam Slimani’den verim alacağını düşündüğü iddia edildi.

Adebayor’a karşılık sezon sonuna kadar sarı lacivertlilerde kiralık oynayan Slimani’nin Başakşehir’e gidebileceği gelen haberler arasında.

Kısa sürede gol sorununu aşmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Yanal ligi bilen Adebayor’un bu sorunu çözebileceğini düşünüyor.

Kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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