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Fenerbahçe de yarı finalde

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Fenerbahçe de yarı finalde
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. 

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. 

Karşılaşmada Giresunspor 13. dakikada Dialiba ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 18. dakikada Samed Karakoç ile skora dengeyi getirdi: 1-1. 

Maçın sonucunu belirleyen golü ise 37'de Aatif Chahechouhe attı. 

Bu sonuçla ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da aynı skorla alarak kupada yarı finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

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