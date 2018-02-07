Fenerbahçe de yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Giresunspor 13. dakikada Dialiba ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 18. dakikada Samed Karakoç ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

Maçın sonucunu belirleyen golü ise 37'de Aatif Chahechouhe attı.

Bu sonuçla ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da aynı skorla alarak kupada yarı finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.