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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Daniel Sturridge'i ve Arber Zeneli'yi takıma kazandırmak için harekete geçti.

Fenerbahçe, Leicester City'den kiralanan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Islam Slimani'n yerine forvet takviyesi yapmak için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli, Liverpool forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Daniel Sturridge'i ikna etmek için çalışmalara başladı.

Premier Lig ekibinin uygun bir bonservis bedeli belirlemesi halinde takımında fazla şans bulamayan Sturridge, Ocak ayında takıma katılabilir.

BEDAVAYA ZENELİ

Sarı lacivertli takımın scout ekibi de dünyanın çeşitli yerlerinde futbolcu izleyerek transfer dönemine hazırlanıyor.

Comolli'nin kurduğu bu ekibin radarına giren isimlerden biri de Heerenven forması giyen Arber Zeneli.

Sarı lacivertliler, sezon sonunda serbest kalacak olan 23 yaşındaki hücumcu için de yeni sezon için teklif yapacak.

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