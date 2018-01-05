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Fenerbahçe'de sol beke yeni aday

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Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir isim gündeme geldi

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Fenerbahçe'de sol beke yeni aday
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İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe'nin Meksikalı Miguel Layun ile ilgilendiğini yazdı.

Porto'da Alex Telles'in gerisinde forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Layun için devrede olan takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Porto'dan önce Watford'da iyi bir performans sergileyen Layun'u Everton'ın devre arasında transfer etmek istediği belirtilirken, İspanya'dan Alaves ve Celta Vigo'nun da teklifte bulunduğu yazıldı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun Telles ayrılığı ihtimali nedeniyle bırakmak istemediği Meksikalı sol bek ise Dünya Kupası öncesinde forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.

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