banner107
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
26 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
149 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
113 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
574 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
32 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
80 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
740 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
81 0
banner82
banner147

Fenerbahçe'de kritik zirve

banner27

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlaması için düğmeye basmaya hazırlanıyor. İlk olarak gelecek planları belirlenecek

Fenerbahçe'de kritik zirve
banner137

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlaması için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör olması beklenen Damien Comolli buluşması gerçekleşecek ve gelecek planları belirlenecek.

Bu ikilinin önceliği, teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edilip edilmeyeceğinin kararını vermek olacak. Kocaman ile de fikir alışverişi yapacak ikili, tecrübeli teknik adamın hazırladığı detaylı raporu da inceleyecek. Başkan Ali Koç ve Comolli, teknik direktör kararını verdikten sonra transfer için harekete geçecek.

Ali Koç başkan olmadan önce yaptığı açıklamada, 110 futbolcuyu takip ettiklerini açıklamıştı. Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi ve Damien Comolli’nin daha önceden keşfettiği futbolcular, transfer çalışmaları öncesinde Fenerbahçe taraftarına da umut veriyor.

Fransız futbol adamı, Gareth Bale, Luka Modric, Luis Suarez, gibi bir çok yıldız futbolcuyu keşfedip takımlarına kazandırmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.