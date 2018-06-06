Fenerbahçe'de kritik zirve

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlaması için düğmeye basmaya hazırlanıyor. İlk olarak gelecek planları belirlenecek

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlaması için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör olması beklenen Damien Comolli buluşması gerçekleşecek ve gelecek planları belirlenecek.

Bu ikilinin önceliği, teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edilip edilmeyeceğinin kararını vermek olacak. Kocaman ile de fikir alışverişi yapacak ikili, tecrübeli teknik adamın hazırladığı detaylı raporu da inceleyecek. Başkan Ali Koç ve Comolli, teknik direktör kararını verdikten sonra transfer için harekete geçecek.

Ali Koç başkan olmadan önce yaptığı açıklamada, 110 futbolcuyu takip ettiklerini açıklamıştı. Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi ve Damien Comolli’nin daha önceden keşfettiği futbolcular, transfer çalışmaları öncesinde Fenerbahçe taraftarına da umut veriyor.

Fransız futbol adamı, Gareth Bale, Luka Modric, Luis Suarez, gibi bir çok yıldız futbolcuyu keşfedip takımlarına kazandırmıştı.